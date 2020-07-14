Томский губернатор поручил оказать дополнительную помощь предприятиям общепита и спорта

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил оказать дополнительную помощь предприятиям общепита и спорта, пострадавшим из-за пандемии. Накануне томичи создали петицию, в которой потребовали от главы региона отказаться от запретительных мер и разрешить работать учреждениям культуры, спорта и общепита. После публикации релиза, в редакцию ТВ2 позвонили представили и сказали, что готовят обращение к президенту, «раз губернатор ничего не делает».

Хорошо знаю, что самыми пострадавшими отраслями в результате коронавирусных ограничений стали общепит и фитнес-индустрия, — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. — Им очень тяжело. Понимаю, что лучшей поддержкой стало бы открытие учреждений, но, к сожалению, эпидобстановка всё ещё напряженная, мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей. В то же время мы должны оказать владельцам этих учреждений дополнительную помощь.

Жвачкин добавил, что речь может идти об увеличении срока возмещения трат на комуслуги или о закупках услуг. Например, о частичной компенсации цены абонементов в спортзалы. Своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных губернатор поручил внести ему предложения в ближайшие дни, предварительно обсудив их с предпринимателями.







Накануне томичи создали петицию, в которой потребовали от главы региона отказаться от запретительных мер и разрешить работать учреждениям культуры, спорта и общепита. Авторы отметили, что спортивные секции могли бы проводить тренировки на свежем воздухе. При этом городской транспорт и магазины работают. По данным на 14 июля петиция собрала более 1500 подписей.