Томский губернатор поручил оказать дополнительную помощь предприятиям общепита и спорта
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил оказать дополнительную помощь предприятиям общепита и спорта, пострадавшим из-за пандемии. Накануне томичи создали петицию, в которой потребовали от главы региона отказаться от запретительных мер и разрешить работать учреждениям культуры, спорта и общепита. После публикации релиза, в редакцию ТВ2 позвонили представили и сказали, что готовят обращение к президенту, «раз губернатор ничего не делает».
Хорошо знаю, что самыми пострадавшими отраслями в результате коронавирусных ограничений стали общепит и фитнес-индустрия, — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации. — Им очень тяжело. Понимаю, что лучшей поддержкой стало бы открытие учреждений, но, к сожалению, эпидобстановка всё ещё напряженная, мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей. В то же время мы должны оказать владельцам этих учреждений дополнительную помощь.
Жвачкин добавил, что речь может идти об увеличении срока возмещения трат на комуслуги или о закупках услуг. Например, о частичной компенсации цены абонементов в спортзалы. Своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных губернатор поручил внести ему предложения в ближайшие дни, предварительно обсудив их с предпринимателями.
Накануне томичи создали петицию, в которой потребовали от главы региона отказаться от запретительных мер и разрешить работать учреждениям культуры, спорта и общепита. Авторы отметили, что спортивные секции могли бы проводить тренировки на свежем воздухе. При этом городской транспорт и магазины работают. По данным на 14 июля петиция собрала более 1500 подписей.
«Но ни в одном автобусе нет возможности помыть руки, никто не протирает поручни, нет никакой возможности соблюсти социальную дистанцию в часы пик. Для небольшого кафе 200 посетителей в день сейчас – уже успех, в автобусе утром за час проезжает больше людей! Через гипермаркет ежедневно проходят 5-10 тысяч посетителей, а в крупном бассейне или фитнес-центре – в 10-20 раз меньше. Все перечисленные в заглавии предприятия заведомо менее опасны, чем общественный транспорт, большие магазины или избирательные участки для голосования», — подчеркивается в тексте.
Из-за пандемии коронавируса учреждения сферы услуг закрыты с 26 марта. 10 июля губернатор поручил департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Для этого необходимо детально проработать и согласовать все нюансы работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
«Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, – сказал губернатор. – Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — отметил Сергей Жвачкин.
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