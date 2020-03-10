Томский губернатор обязал чиновников отвечать на запросы в соцсетях

Сергей Жвачкин обязал томских чиновников отвечать на обращения жителей региона в соцсетях в течение суток, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор надеется, что примеру последуют органы местного самоуправления по всей Томской области.
«Одна из главных задач власти — постоянная обратная связь с людьми, открытый и понятный диалог с обществом, — заявил Сергей Жвачкин. — Сегодня гражданам удобнее общаться в социальных сетях, а значит, и власть должна всегда быть на связи в цифровом мире».
Губернатор отметил, что на запросы в «ВК», «Одноклассниках», Instagram и Facebook представители власти будут отвечать в течение 24 часов, в то время как срок ответа на официальные запросы — 30 дней. Если ответ невозможно подготовить в течение суток, пользователям будут давать промежуточный ответ, а не позже чем через неделю — окончательный.
При этом чиновникам нужно общаться с людьми не на бюрократическом, а на простом и понятном языке, — добавил Жвачкин. — Чиновники должны воспринимать диалог в социальных сетях не как помеху, а как помощь в работе, главная задача которой — решать проблемы людей. Конечно, нашему примеру должны последовать и органы местного самоуправления по всей области.
У администрации Томской области есть официальные аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook. Работу с сообщениями пользователей департамент информационной политики региона ведет с октября 2018 года.
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