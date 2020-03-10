Томский губернатор обязал чиновников отвечать на запросы в соцсетях

Сергей Жвачкин обязал томских чиновников отвечать на обращения жителей региона в соцсетях в течение суток, сообщает пресс-служба обладминистрации. Губернатор надеется, что примеру последуют органы местного самоуправления по всей Томской области.

«Одна из главных задач власти — постоянная обратная связь с людьми, открытый и понятный диалог с обществом, — заявил Сергей Жвачкин. — Сегодня гражданам удобнее общаться в социальных сетях, а значит, и власть должна всегда быть на связи в цифровом мире».





Губернатор отметил, что на запросы в «ВК», «Одноклассниках», Instagram и Facebook представители власти будут отвечать в течение 24 часов, в то время как срок ответа на официальные запросы — 30 дней. Если ответ невозможно подготовить в течение суток, пользователям будут давать промежуточный ответ, а не позже чем через неделю — окончательный.