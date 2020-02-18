Томский губернатор обсудил с новым главой Минтранса дороги, мосты и реконструкцию аэропорта

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился в Москве с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Глава региона напомнил министру о строительстве Северной широтной дороги, которая должна соединить европейскую часть страны с Сибирью по северному маршруту, пройдя через город Стрежевой и ряд северных районов области. В рамках этого проекта за счет средств Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа в 2014 году построен мост через реку Вах, соединяющий Стрежевой и Нижневартовск. Всего в строительство Северной широтной дороги на территории Томской области уже вложено 3,3 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов – средства федерального бюджета, 2,4 миллиарда – областного.

Фото: пресс-служба администрации Томской области

О другой заброшенной дороге — Левобережной, строительство которой обошлось федеральному бюджету в 2,4 млрд рублей, томский губернатор почему-то не напомнил, хотя строить университетский кампус и новый стадион Сергей Жвачкин планирует именно на левом берегу Томи. Напомним, что строительство левобережной дороги остановилось в 2013 году. Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги: «На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я категорически против продолжения строительства».



Зато нисколько не сомневается Сергей Жвачкин в необходимости строительства нового моста через реку Яя взамен временного перехода. На новый объект регион уже разработал проектную и рабочую документацию, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость нового моста через Яю оценивается почти в миллиард рублей, и глава Минтранса поручил найти возможность финансирования строительства.

Речь на встрече зашла и о реконструкции перрона и мест стоянок самолетов в томском международном аэропорту «Богашёво». Сергей Жвачкин подчеркнул на встрече с Евгением Дитрихом, что в рамках реконструкции аэропорта (за счет федерального бюджета) и аэровокзального комплекса (за счет средств инвестора – компании «Новапорт») приведение в порядок перрона и мест стоянок позволит полностью снять все инфраструктурные ограничения в томском аэропорту, который из года в год наращивает пассажиропоток.

Фото: пресс-служба администрации Томской области

В завершение встречи томский губернатор поблагодарил министра за финансирование завершающего этапа строительства транспортной развязки с проколом под железной дорогой в районе площади Южной областного центра (Сергей Жвачкин пригласил Евгения Дитриха на открытие объекта), а также за поддержку строительства автодороги Томск – Тайга. Когда и как Евгений Дитрих успел поддержать этот проект, пресс-служба обладминистрации не уточняет. Напомним, что проект дороги Томск — Тайга спустя шесть лет после первой информации о ее строительстве в октябре 2019 был направлен на экспертизу. По предварительным расчетам, проект оценивается в семь миллиардов рублей: четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.