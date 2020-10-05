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05 октября,
2020
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Томский фильм «Вера» можно посмотреть на стриминговом видеосервисе Start.ru

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

5 октября на популярном стриминговом видеосервисе Start.ru состоялась эксклюзивная премьера полнометражного художественного фильма «Вера» от северского режиссера Александра Нерадовского. 


Действие фильма происходит на фоне революционной смуты начала 20 века. В центре сюжета жители сибирской глубинки. Оказавшиеся под угрозой расправы, они готовы отбросить все человеческое и пойти наперекор своим убеждениям. И лишь немая Вера спокойна перед лицом смерти. 

Картина снималась в Томской области энтузиастами на собственные средства в течение трех лет и стала самой титулованной лентой в истории томского регионального кино. Фильм побывал на международных и российских кинофестивалях «Золотой витязь» в Севастополе, «Горький фест» в Нижнем Новгороде, Premio Felix в Милане, «Шукшинский кинофестиваль» в Барнауле, «Киношок» в Анапе, «Russian Elementary Cinema» [REC] в Санкт-Петербурге и других. Фильм неоднократно отмечен призами и дипломами. 


«Вы только представьте – фильмы «Холоп», «Сестренка», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Вера» в одной конкурсной программе!» —поделился Александр Нерадовский. 


По словам кинематографиста, фильм создавался не ради денег или славы, а в противовес новому российскому кинематографу.


«Конечно же, есть и будут исключения, но их мало и они затмеваются яркой и назойливой рекламой «киношедевров» с миллионными бюджетами», — добавил режиссер. 


С сегодняшнего дня фильм может посмотреть каждый бесплатно по ссылке.


«START» — популярный российский стриминговый видеосервис. За три года существования на платформе вышли такие хиты, как «Текст», «Новая реальность», «Холоп», «Содержанки», «Хороший человек» и др.


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