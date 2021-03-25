Томский депутат от КПРФ призвал увеличить зарплату педагогам

Депутат от КПРФ Алексей Федоров предложил томским властям пересмотреть систему оплаты труда педагогических работников. С этим заявлением он выступил на очередном заседании областной думы, сообщается на сайте томского отделения партии КПРФ.

Алексей Федоров рассказал, что сейчас томскому учителю, чтобы получить зарплату в 48 тысяч, необходимо «увеличить нагрузку до двух ставок, взять на себя классное руководство и так далее». Тогда учитель и получает премию.





«Система получения премии у педагога включает более 13 критериев. И это еще «цветочки»! Чтобы получить премию, воспитатель детского сада должен выполнить 18 критериев, которые включают в себя: развитие платных услуг, так называемый в народе чес с родителей, охват до 50 % предусматривает 2 балла, до 100 % – 3 балла; внедрение авторских разработок – 2 балла; участие в городских конкурсах, призовые места в городских конкурсах у воспитанников, участие воспитателя или учителя в семинарах, конференциях и т.д.; публикации в СМИ, журналах; подготовка и проведение мероприятий, повышающих имидж дошкольного образовательного учреждения: подготовка и регулярное обновление материалов на сайте образовательного учреждения; исполнение ролей: в других группах – ведущая роль – 1 балл, эпизодическая – 0,5 балла; использование современных инновационных технологий работы с родительской общественностью; организация развивающей среды прогулочной площадки (озеленение, создание игровых зон, личный вклад в благоустройство территории и т.д.); отсутствие задолженности по оплате в бюджет и за платные услуги: наличие долга – 0 баллов, при отсутствии задолженности – 1 балл. Плюс еще так называемое «Социальное партнерство», где за каждого социального партнера начисляется еще один балл», — сказал Алексей Федоров.





Он добавил, что воспитатель детского сада должен быть бухгалтером, менеджером платных услуг, кандидатом педагогических наук, журналистом, озеленителем, разнорабочим, актером и инноватором.





«В критериях младших воспитателей (нянечек) есть и такое, — продолжил депутат Алексей Федоров, — участие в субботниках, воскресниках, личный вклад в благоустройство, снижение пропусков воспитанниками дошкольного образовательного учреждения; это она с утра должна пробежаться по квартирам и привести детей? А также работа без больничных листов и, конечно же, социальное партнерство! И как нянечка, которая должна мыть полы и помогать воспитателю, должна привлекать социальных партнеров? Когда исполнять должностные обязанности? Им же детьми некогда заниматься».





Алексей Федоров отметил, что в настоящий момент на областном рынке труда 533 свободные педагогические вакансии . И предрек, что эта цифра удвоится, если не убрать чрезмерную нагрузку.





«Обращаюсь к губернатору и администрации Томской области, к начальнику департамента общего образования, которая сама в прошлом учитель – пересмотрите Положение об оплате труда, разгрузите педагогов! Пусть у них будет достойная зарплата, время на повышение профессионального уровня, подготовку к урокам, проверку тетрадей и личную жизнь. Если не хотите, чтобы они начали писать на доске: «Мы не рабы! Рабы не мы!» — подытожил депутат.





Ранее заммэра по социальной политике Константин Чубенко отмечал, что средняя заработная плата учителей в школах Томска за 2020 год составила почти 36 тысяч рублей, зарплата педагогов в детских садиках достигла почти 31 тысячи рублей.