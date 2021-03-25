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25 марта,
2021
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Томский депутат от КПРФ призвал увеличить зарплату педагогам

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Депутат от КПРФ Алексей Федоров предложил томским властям пересмотреть систему оплаты труда педагогических работников. С этим заявлением он выступил на очередном заседании областной думы, сообщается на сайте томского отделения партии КПРФ.

Томский депутат от КПРФ призвал увеличить зарплату педагогам

Алексей Федоров рассказал, что сейчас томскому учителю, чтобы получить зарплату в 48 тысяч, необходимо «увеличить нагрузку до двух ставок, взять на себя классное руководство и так далее». Тогда учитель и получает премию.


«Система получения премии у педагога включает более 13 критериев. И это еще «цветочки»! Чтобы получить премию, воспитатель детского сада должен выполнить 18 критериев, которые включают в себя: развитие платных услуг, так называемый в народе чес с родителей, охват до 50 % предусматривает 2 балла, до 100 % – 3 балла; внедрение авторских разработок – 2 балла; участие в городских конкурсах, призовые места в городских конкурсах у воспитанников, участие воспитателя или учителя в семинарах, конференциях и т.д.; публикации в СМИ, журналах; подготовка и проведение мероприятий, повышающих имидж дошкольного образовательного учреждения: подготовка и регулярное обновление материалов на сайте образовательного учреждения; исполнение ролей: в других группах – ведущая роль – 1 балл, эпизодическая – 0,5 балла; использование современных инновационных технологий работы с родительской общественностью; организация развивающей среды прогулочной площадки (озеленение, создание игровых зон, личный вклад в благоустройство территории и т.д.); отсутствие задолженности по оплате в бюджет и за платные услуги: наличие долга – 0 баллов, при отсутствии задолженности – 1 балл. Плюс еще так называемое «Социальное партнерство», где за каждого социального партнера начисляется еще один балл», — сказал Алексей Федоров.


Он добавил, что воспитатель детского сада должен быть бухгалтером, менеджером платных услуг, кандидатом педагогических наук, журналистом, озеленителем, разнорабочим, актером и инноватором.


«В критериях младших воспитателей (нянечек) есть и такое, — продолжил депутат Алексей Федоров, — участие в субботниках, воскресниках, личный вклад в благоустройство, снижение пропусков воспитанниками дошкольного образовательного учреждения; это она с утра должна пробежаться по квартирам и привести детей? А также работа без больничных листов и, конечно же, социальное партнерство! И как нянечка, которая должна мыть полы и помогать воспитателю, должна привлекать социальных партнеров? Когда исполнять должностные обязанности? Им же детьми некогда заниматься».


Алексей Федоров отметил, что в настоящий момент на областном рынке труда 533 свободные педагогические вакансии . И предрек, что эта цифра удвоится, если не убрать чрезмерную нагрузку.


«Обращаюсь к губернатору и администрации Томской области, к начальнику департамента общего образования, которая сама в прошлом учитель – пересмотрите Положение об оплате труда, разгрузите педагогов! Пусть у них будет достойная зарплата, время на повышение профессионального уровня, подготовку к урокам, проверку тетрадей и личную жизнь. Если не хотите, чтобы они начали писать на доске: «Мы не рабы! Рабы не мы!» — подытожил депутат.


Ранее заммэра по социальной политике Константин Чубенко отмечал, что средняя заработная плата учителей в школах Томска за 2020 год составила почти 36 тысяч рублей, зарплата педагогов в детских садиках достигла почти 31 тысячи рублей.

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