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11 августа,
2020
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Томский депутат Госдумы Вера Ганзя заявила о «переломе либеральных ценностей» в Беларуси

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Депутат Госдумы от КПРФ от Томской области Вера Ганзя заявила, что народ в Беларуси на президентских выборах проголосовал за «сохранение традиций справедливого социального государства».

Томский депутат Госдумы Вера Ганзя заявила о «переломе либеральных ценностей» в Беларуси

«Поздравляю народ Белоруссии! Итоговая явка составила 84,23 %, — написала Вера Ганзя в Фейсбуке. — Подавляющее большинство граждан не отсиделись на диванах, а пришли выразить свою гражданскую позицию. Здравомыслящий народ, имеющий чувство национального достоинства. Люди поддержали проводимый в стране курс на сохранение традиций справедливого социального государства. Не боятся там и графы «против всех». Народ сломал хребет так называемым либеральным ценностям. Рада за белорусов. Местные выборы в сентябре этого года, и особенно федеральные в Госдуму в следующем году, в нашей стране покажут, на что способны россияне».


Напомним, сейчас в Минске и других городах  Беларуси проходят массовые акции протеста. Люди недовольны результатами выборов, согласно которым Александр Лукашенко в шестой раз станет президентом Беларуси. В отношении протестующих белорусская милиция и армия применяет силу. СК Беларуси завел дело о массовых беспорядках. В настоящий момент задержано около трех тысяч человек. Оппозиция призвала начать с 11 августа всеобщую забастовку с требованием выпустить политзаключенных и провести свободные выборы.

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