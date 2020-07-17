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17 июля,
2020
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Томский центр крови ищет доноров всех групп

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский региональный центр крови срочно ищет доноров крови всех групп, сообщает областная администрация.


Уточняется, что нехватка доноров связана с эпидемиологической обстановкой и традиционным снижение количества доноров в летний сезон.


Сейчас наиболее востребованы с универсальной первой группой крови, а также с четвертой резус-отрицательной. 

Томский центр крови ищет доноров всех групп

«Мы призываем томичей, не находящихся на карантине и не имеющих противопоказаний, стать донорами крови. Это необходимо, чтобы сформировать неснижаемый запас компонентов донорской крови и обеспечить их бесперебойную поставку в лечебную сеть города и региона», — сказал главврач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.


Он отметил, что в центре соблюдаются все меры безопасности: донорам и сотрудникам измеряют температуру, пространство дезинфицируют, воздух обеззараживают, а потоки доноров разводят между собой для минимизации контактов.


Сдать кровь можно в будние дни с 8.00 до 13.30 в Томском региональном центре крови по адресу: ул. Вершинина, 45. При себе донору нужно иметь паспорт.  Узнать о том, как подготовиться к сдаче крови, можно на сайте медучреждения или по телефонам: 41-97-88, 8-913-103-73-22.

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