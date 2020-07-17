Томский центр крови ищет доноров всех групп

Сейчас наиболее востребованы с универсальной первой группой крови, а также с четвертой резус-отрицательной.

Уточняется, что нехватка доноров связана с эпидемиологической обстановкой и традиционным снижение количества доноров в летний сезон.

«Мы призываем томичей, не находящихся на карантине и не имеющих противопоказаний, стать донорами крови. Это необходимо, чтобы сформировать неснижаемый запас компонентов донорской крови и обеспечить их бесперебойную поставку в лечебную сеть города и региона», — сказал главврач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.





Он отметил, что в центре соблюдаются все меры безопасности: донорам и сотрудникам измеряют температуру, пространство дезинфицируют, воздух обеззараживают, а потоки доноров разводят между собой для минимизации контактов.





Сдать кровь можно в будние дни с 8.00 до 13.30 в Томском региональном центре крови по адресу: ул. Вершинина, 45. При себе донору нужно иметь паспорт. Узнать о том, как подготовиться к сдаче крови, можно на сайте медучреждения или по телефонам: 41-97-88, 8-913-103-73-22.

