Томский бизнес: в борьбе с эпидемией мы готовы помогать и машинами, и деньгами

«Сегодня у меня очень много звонков, очень многие бизнесмены готовы закупить для медучреждениий области необходимые расходные материалы и лекарства. Сейчас я жду счет, чтобы оплатить памперсы и другие расходные материалы для лечения и ухода за тяжелобольными. Жду от департамента здравоохранения информации, какие именно поликлиники и больницы нуждаются в транспорте», — рассказала ТВ2 депутат Екатерина Собканюк.

О том, что депутаты готовы подключиться к борьбе с коронавирусом и оказать материальную помощь, Екатерина Собканюк заявила на собрании облдумы в четверг. «Оказать посильную помощь может каждый из нас», – сказала депутат, директор и собственник ООО «ГК»Карьероуправление». .

Согласен с коллегой генеральный директор ООО «Горсети» Владимир Резников. «Я думаю, что необходимо создать некий фонд, куда бизнес мог бы переводить деньги на борьбу с коронавирусом, а там бы уже решали, куда их необходимо направить в первую очередь. Мы же не знаем кому какие банки-склянки нужны. Плюс у меня стоит в резерве три-пять автомобилей, которые мы можем предоставить медучреждениям, но пока за ними никто не обращался», — рассказал Резников. «Я одного не понимаю, — продолжил он. — Почему, если не хватает медицинского персонала, мы не можем срочно обучить, например, санитарок или сестер. В войну же учили за несколько месяцев танкистов. А бизнес готов создать фонд и доплачивать за работу в экстремальных условиях».

Ранее с призывом к бизнесу помогать врачам выступил депутат гордумы Владимир Самокиш. «Много вопросов получил о том, как присоединиться к нашей инициативе, что нужно врачам, куда везти. Отвечаю разом всем: Врачам нужны внимание, забота и помощь со средствами индивидуальной защиты, дезсредствами – их много не бывает, тем более, что заболевших пока меньше не становится и не понятно, что будет через неделю», — пишет Владимир Самокиш в Instagram.





Тем, кто готов подключиться к акции #спасибоврачам депутат готов помочь установить контакт с главными врачами ковидных госпиталей и организовать передачу помощи непосредственно врачам.