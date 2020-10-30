Томский бизнес: в борьбе с эпидемией мы готовы помогать и машинами, и деньгами
«Сегодня у меня очень много звонков, очень многие бизнесмены готовы закупить для медучреждениий области необходимые расходные материалы и лекарства. Сейчас я жду счет, чтобы оплатить памперсы и другие расходные материалы для лечения и ухода за тяжелобольными. Жду от департамента здравоохранения информации, какие именно поликлиники и больницы нуждаются в транспорте», — рассказала ТВ2 депутат Екатерина Собканюк.
О том, что депутаты готовы подключиться к борьбе с коронавирусом и оказать материальную помощь, Екатерина Собканюк заявила на собрании облдумы в четверг. «Оказать посильную помощь может каждый из нас», – сказала депутат, директор и собственник ООО «ГК»Карьероуправление». .
Согласен с коллегой генеральный директор ООО «Горсети» Владимир Резников. «Я думаю, что необходимо создать некий фонд, куда бизнес мог бы переводить деньги на борьбу с коронавирусом, а там бы уже решали, куда их необходимо направить в первую очередь. Мы же не знаем кому какие банки-склянки нужны. Плюс у меня стоит в резерве три-пять автомобилей, которые мы можем предоставить медучреждениям, но пока за ними никто не обращался», — рассказал Резников. «Я одного не понимаю, — продолжил он. — Почему, если не хватает медицинского персонала, мы не можем срочно обучить, например, санитарок или сестер. В войну же учили за несколько месяцев танкистов. А бизнес готов создать фонд и доплачивать за работу в экстремальных условиях».
Ранее с призывом к бизнесу помогать врачам выступил депутат гордумы Владимир Самокиш. «Много вопросов получил о том, как присоединиться к нашей инициативе, что нужно врачам, куда везти. Отвечаю разом всем: Врачам нужны внимание, забота и помощь со средствами индивидуальной защиты, дезсредствами – их много не бывает, тем более, что заболевших пока меньше не становится и не понятно, что будет через неделю», — пишет Владимир Самокиш в Instagram.
Тем, кто готов подключиться к акции #спасибоврачам депутат готов помочь установить контакт с главными врачами ковидных госпиталей и организовать передачу помощи непосредственно врачам.
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#спасибоврачам ⠀ Интерес к #спасибоврачам растет примерно пропорционально росту числа медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом. Это приятно. Хотя я, конечно, больше бы радовался, если б акция просто перестала быть актуальной. Но до этого, боюсь, пока далеко. ⠀ ❓Много вопросов вчера получил о том, как присоединиться к нашей инициативе, что нужно врачам, куда везти. ⠀ 🟥Отвечаю разом всем: Врачам нужны внимание, забота и помощь со средствами индивидуальной защиты, дезсредствами – их много не бывает, тем более, что заболевших пока меньше не становится и не понятно, что будет через неделю. ⠀ Что касается внимания и заботы, то их, как вы понимаете, можно проявлять по-разному. Например, собрав сладкие наборы «к чаю», или, тоже «к чаю», но колбаску, как поступила сеть магазинов «Ярче» по большой просьбе врачей. Цель акции – помогать, в том числе, поднимать боевой дух медиков. Возможно, кто-то захочет порадовать врачей цветами или концертом под окнами. Я думаю, это тоже прекрасные варианты для того, чтобы поддержать докторов. У них там сейчас, без преувеличений, настоящее поле битвы. ⠀ Тут главное, чтобы это было от души. ⠀ 🟥Чем смогу помочь вам я? Помогу организовать саму передачу, поделюсь контактами главных врачей или их заместителей, с удовольствием расскажу о вашем поступке в своих соцсетях в рамках #спасибоврачам. ⠀ Немного цифр: ◾6 месяцев уже работает акция #спасибоврачам (мы запустили ее в разгар первой волны в апреле 2020-го) ◾6 крупных поставок в ковидные госпитали мы за это время совершили (начинали с 3 медучреждений, сейчас госпиталей в Томске уже 7). 🟥Компании – участники: С апреля по октябрь – помогали из своих средств. Осенью подключились «Ярче» @yarche.plus, «Новохим» @novochem_tomsk, кондитерская "Торта" @torta_tomsk. Сейчас на стадии "мы тоже готовы помочь" ещё две компании.
Публикация от Владимир Самокиш (@samokish_vladimir)
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