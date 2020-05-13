Томский бизнес-омбудсмен о том, какие сферы выросли в пандемию и что будет востребовано

«Транспорт везде первый в списках пострадавших отраслей. Несмотря на это, тут картинка сложнее. Авиаперевозки и междугородний транспорт, конечно, пострадали, а тот транспорт, который перевозит продукты, неплохо себя чувствует», – отмечает Валерий Падерин.

По его словам, несмотря на, казалось бы, предсказуемый рост сферы доставки, дела тут обстоят сложнее. Продажи в сфере общепита упали, многие пытаются работать с доставкой, но привлекать сторонние компании для заведений дорого — до 30 % от дохода. Поэтому часто такие предприятия пытаются организовать доставку своими силами.

«Я смотрю аналитику банков, хоть немного, но есть те, которые не сильно пострадали. Например, на 31 % процент выросли те, кто продает спиртное. Продажи лекарств выросли. Есть ощущение роста среди тех, кто торгует пищевыми продуктами», — сказал Валерий Падерин.

Пандемия изменит и в целом мировую экономику, считает Валерий Падерин. В ближайшие годы мы сможем увидеть тенденцию к локализации производств, несмотря на удорожание продукта.





«Многие эксперты считают, что кончится карантин, с ним все эти проблемы, мы вернемся к тому, что было. Но часть считает, что мы никогда не вернемся в эту реку второй раз, потому что многие условия изменились. Причем изменения касаются и глобальных вещей. Например, до сих пор драйвером экономики была глобальная торговля. Грамотные эксперты сейчас считают, что торговля теперь станет более локальной. Это означает, что не будет одной мастерской на весь мир, а рынки будут основываться на одной-трех соседних странах или даже двух-трех регионах. В первую очередь это будет касаться фармацевтической продукции, а во вторую — электронной. То есть страны больше не будут рисковать тем, что где-то далеко будут жизненно важные товары делаться. Они будут делать у себя, это дороже, но все будут понимать, что так спокойнее», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей.





По его мнению, в ближайшее время наибольшие перспективы для развития будет иметь бизнес, который займется организацией общения между людьми.





«Вот люди сейчас на самоизоляции соскучились по общению, у них в ближайшее время появится возможность только под шатром в уличном кафе пообщаться. Вообще считается, что возрождаться будет именно ресторанный бизнес, но не потому, что люди хотят вкусно поесть, а потому что не хватает общения. Это традиционный подход, а выиграть еще могут те, кто обеспечит такое на другой площадке. Например, как музыкальный клуб какой-то, люди будут собираться послушать и обсудить музыку. Был известный проект такой – «Политехнический», когда собирались, стихи читали в политехническом университете, тусовка. Чисто по психологическим причинам считается, что будет развиваться бизнес, который обеспечивает людям такое общение. Победит тот, кто решит задачу креативно», — сказал Падерин.