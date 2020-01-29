Томский биолог: летучие мыши в России не смогут распространять коронавирус

«С точки зрения паразитолога, вирус – по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших, — рассказала Мария Орлова. – В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 миллиарда человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 миллиарда), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций.







Ученая отметила, что источник возбудителя вируса уже известен — это летучие мыши. С ними также были ассоциированы два других вируса, ставшие причинами эпидемий: «атипичная пневмония» и MERS.







«Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока, – отмечает Мария Орлова. – Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса и его передача человеку с точки зрения биологии – вполне логичные и предсказуемые события».

