Томский биолог: летучие мыши в России не смогут распространять коронавирус
Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета Мария Орлова, которая занимается исследованием инфекций, передаваемыми рукокрылыми, считает преждевременной боязнь распространения коронавируса на территории России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«С точки зрения паразитолога, вирус – по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших, — рассказала Мария Орлова. – В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 миллиарда человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 миллиарда), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций.
Ученая отметила, что источник возбудителя вируса уже известен — это летучие мыши. С ними также были ассоциированы два других вируса, ставшие причинами эпидемий: «атипичная пневмония» и MERS.
«Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока, – отмечает Мария Орлова. – Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса и его передача человеку с точки зрения биологии – вполне логичные и предсказуемые события».
Мария Орлова добавила, что паника, нагнетаемая некоторыми СМИ, явно преждевременна – достаточно вспомнить, что две предыдущих эпидемии Россию благополучно обошли стороной. РФ располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов россиянами из мест отдыха и командировок пока ни разу не имел катастрофических последствий. Можно прогнозировать, что не будет иметь и сейчас. Страх перед летучими мышами также совершенно не обоснован: российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими. Они могут распространять некоторые инфекции, поэтому брать голыми руками случайно влетевшую в помещение мышь категорически нельзя. Однако летучие мыши в российских городах никак не могут участвовать в циркуляции нового вируса и стать причиной эпидемии пневмонии в России.
Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, 125 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.
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