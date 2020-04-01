Добрые новости
01 апреля,
2020
1
фото
Новости

Томский автовокзал отменил рейсы по нескольким направлениям

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Автовокзал Томска отменяет еще несколько рейсов по направлениям Белокуриха, Белово, Толмачево, Асино, Минусинск и Кожевниково. Ранее автовокзал уже отменил часть рейсов по направлениям Толмачево, Новосибирск, Колпашево и Кемерово. 

Томский автовокзал отменил рейсы по нескольким направлениям

Рейс Томск-Белово отменяется до 14 апреля, рейс Томск-Толмачево и Томск-Минусинск — до 30 апреля, а в сторону Кожевниково автобусы не будут ходить до особого распоряжения.

На какой срок отменяется рейс Томск-Асино, сайт автовокзала не сообщает. Рейс из Томска до Белокурихи, отправляющийся по нечетным дням в 8:00 часов, отменяется с 9 апреля, дата возобновления работы рейса также не указана.

Увидеть более подробное расписание и уточнить информацию о работе автобусных маршрутов можно на сайте учреждения.

Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.