Томский автовокзал отменил рейсы по нескольким направлениям

Автовокзал Томска отменяет еще несколько рейсов по направлениям Белокуриха, Белово, Толмачево, Асино, Минусинск и Кожевниково. Ранее автовокзал уже отменил часть рейсов по направлениям Толмачево, Новосибирск, Колпашево и Кемерово.

Рейс Томск-Белово отменяется до 14 апреля, рейс Томск-Толмачево и Томск-Минусинск — до 30 апреля, а в сторону Кожевниково автобусы не будут ходить до особого распоряжения.



На какой срок отменяется рейс Томск-Асино, сайт автовокзала не сообщает. Рейс из Томска до Белокурихи, отправляющийся по нечетным дням в 8:00 часов, отменяется с 9 апреля, дата возобновления работы рейса также не указана.





Увидеть более подробное расписание и уточнить информацию о работе автобусных маршрутов можно на сайте учреждения.



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