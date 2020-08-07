Добрые новости
07 августа,
2020
1
фото
Новости

Томский активист вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский активист Игорь Кузнецов принял участие в акции солидарности с протестующими в Хабаровске, которые выступают в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акция прошла в Новосибирске возле здания правительства, пишет Тайга.Инфо.

Томский активист вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска

У активиста в руках было два плаката «Хабаровск! Томск с тобой!» и «Хабаровск! Новосибирск с тобой!».


Добавим, третью неделю люди по всей стране выходят на митинги и шествия с требованием освободить арестованного Сергея Фургала. Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России». Протестные акции в Хабаровске пока проходят мирно.  Однако полиция после нескольких дней невмешательства уже стала задерживать активистов.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


«Хабаровск превратится для власти в минное поле»


ПОДДЕРЖИ ТВ2​​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.