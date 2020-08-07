Томский активист вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска

Томский активист Игорь Кузнецов принял участие в акции солидарности с протестующими в Хабаровске, которые выступают в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акция прошла в Новосибирске возле здания правительства, пишет Тайга.Инфо.

У активиста в руках было два плаката «Хабаровск! Томск с тобой!» и «Хабаровск! Новосибирск с тобой!».





Добавим, третью неделю люди по всей стране выходят на митинги и шествия с требованием освободить арестованного Сергея Фургала. Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России». Протестные акции в Хабаровске пока проходят мирно. Однако полиция после нескольких дней невмешательства уже стала задерживать активистов.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Хабаровск превратится для власти в минное поле»





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​​