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30 октября,
2020
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Новости

Томский аэропорт рассказал, куда можно будет улететь зимой

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Аэропорт ТОМСК перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2021 года. Всего в этом зимнем сезоне рейсы из Томска будут выполнять девять авиакомпаний по 15 направлениям.

Томский аэропорт рассказал, куда можно будет улететь зимой

«Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Уральские авиалинии» продолжат летать из Томска в Москву, аэропорты Домодедово и Шереметьево. В Новосибирск продолжит летать «S7» пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В аэропорту отмечают, что расписание специально разрабатывалось так, чтобы эти рейсы стыковались с большим количеством направлений из новосибирского Толмачево.


Также в новом расписании сохранится популярный среди томичей рейс Томск-Казань, который  продолжит выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Не перестанут летать рейсы авиакомпании «СиЛА» в Абакан и Барнаул.


Также не исчезнут из расписания субсидируемые из областного бюджета рейсы в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. В Стрежевой по-прежнему будет летать авиакомпания «ЮТэйр».


«NordStar» сохранит программу полетов Красноярск-Томск-Сургут и обратно, а «ИрАэро» запланировала рейсы в Иркутск, Новый Уренгой и Тюмень.


Два раза в неделю «РусЛайн» будет летать в Екатеринбург.


«Следует отметить, что данные рейсы пользовались большой популярностью у пассажиров благодаря раннему прибытию в аэропорт Екатеринбурга и удобным стыковкам по направлениям в европейской части России. В рамках государственной программы  поддержки и развития региональных рейсов из федерального и регионального бюджетов осуществляется субсидирование данного маршрута, что позволяет тарифам оставаться доступными для пассажиров», — уточнили в аэропорту.


Отметим, более детальную информацию о каждом рейсе можно получить на официальном сайте Аэропорт ТОМСК в разделе Расписание.


В аэропорту добавили, что сотрудники провели все мероприятия по подготовке служб и оборудования к зиме, а  для  работы в сложных зимних метеоусловиях подготовлены противообледенительные жидкости, химреагенты и другие расходные материалы для обработки самолетов и полос.


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