Томский аэропорт представил нового директора из Свердловской области

Новым директором станет Антон Перфильев, который ранее работал в холдинге «НОВАПОРТ» в Свердловской области, сообщает пресс-служба томского аэропорта.





Планируется, что к обязанностям новый директор приступит уже в конце января. Роман Фроленко, который возглавлял аэропорт Томск с 2014 года, назначен гендиректором воронежского аэропорта. Временно исполнявший с 1 октября 2019 года обязанности директора Николай Тарануха останется работать на позиции коммерческого директора аэропорта.





«На новом посту Антон Перфильев планирует сосредоточиться на реализации проектов развития аэропорта Томска — строительстве нового пассажирского терминала и реконструкции аэродромного комплекса, а также повышении эффективности работы предприятия. Будет продолжена работа по привлечению новых авиакомпаний-партнеров, развитию маршрутной сети, повышению уровня сервиса для пассажиров и авиакомпаний и доступности авиаперевозок для жителей Томской области», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.





Отметим, Антон Владимирович Перфильев родился в Свердловской области, окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Экономика промышленных предприятий и транспорта» и курс «Экономика предприятий» Европейского университета Viadrina, Франкфурт (Германия). Работал на финансовых должностях на крупных промышленных предприятиях. С 2013 по 2016 год был первым замом гендиректора по экономике и финансам аэропорта Челябинска. С 2016 года — директором по экономике и финансам Уральского кластера ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», включающего аэропорты Челябинска, Перми и Тюмени.