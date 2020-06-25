Томский аэропорт открывает рейсы на курорты России

Томский аэропорт запускает прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь, сообщается на сайте. В компаниях перевозчиков ожидают высокий спрос на южные курорты России.

15 июня 2020 года авиакомпания «Алроса» открыла летнюю программу, выполнив первый рейс из Томска в Симферополь, 23 июня – рейсы в Анапу и Сочи. По каждому направлению рейсы этой авиакомпании будут выполняться раз в неделю.





С 29 июня еженедельные рейсы на южные направления также будет выполнять авиакомпания «Северный ветер». Первый рейс этой авиакомпании будет выполнен 29 июня в Симферополь, а с 5 июля к ним добавятся направления в Сочи и Анапу.





Со 2 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» присоединится к выполнению рейсов из Томска на Крымский полуостров с частотой два раза в неделю.





В результате проведенной работы сформирована следующая полетная программа на южных направлениях:

Симферополь – 4 рейса в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям (обратно по средам, субботам и воскресеньям);

Сочи – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно также по воскресеньям);

Анапа – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно по субботам).





Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне.





Добавим, что с 15 июня в Республике Крым и с 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная самоизоляция / обсервация туристов по прилету, снова открыты санатории и гостиницы. Однако в аэропорту продолжается осуществляться термометрия всех прилетающих пассажиров в международной зоне прилета терминала, где находится стационарный дистанционный тепловизор. Также проводится термометрия всех посетителей при входе в терминал аэропорта. Пассажиры с температурой тела выше 37⁰С, выявленные при термометрии прилетевших рейсов, будут направлены на обследование в медицинские учреждения.





В Республике Крым введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) необходимо использовать в транспорте общего пользования, легковом такси, в здании терминала и на открытых площадях аэропорта.

