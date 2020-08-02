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02 августа,
2020
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Новости

Томским заключенным могут разрешить звонить своим близким по видеосвязи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Для социализации заключенных и поддержания их связи с «внешним миром» в исправительных учреждениях Томской области планируется установить телефоны с функцией видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Томским заключенным могут разрешить звонить своим близким по видеосвязи

Как сообщил врио начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Герасимов, такую практику уже пробует городская воспитательная колония № 2, где наравне с очной встречей с родственниками осужденные могут сделать видеозвонок своим близким.


Такая же возможность в скором времени может появиться и в других исправительных учреждениях региона, дополнив внутреннюю систему социализации заключенных и профилактики рецидивной преступности.

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