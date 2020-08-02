Томским заключенным могут разрешить звонить своим близким по видеосвязи

Для социализации заключенных и поддержания их связи с «внешним миром» в исправительных учреждениях Томской области планируется установить телефоны с функцией видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Как сообщил врио начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Герасимов, такую практику уже пробует городская воспитательная колония № 2, где наравне с очной встречей с родственниками осужденные могут сделать видеозвонок своим близким.





Такая же возможность в скором времени может появиться и в других исправительных учреждениях региона, дополнив внутреннюю систему социализации заключенных и профилактики рецидивной преступности.