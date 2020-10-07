Томским водителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция рекомендует поменять «летние» шины на «зимние». ГИБДД советует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию – в ближайшее время в ночные и утренние часы на дорогах возможно образование гололедицы.

Летняя резина начинает терять свою эффективность, когда среднесуточная температура воздуха балансирует в пределах +5…+7 градусов. Особенно это заметно, если в ночные часы ударили заморозки и с утра на дороге наблюдается легкий гололед.





При этом многие автомобилисты опасаются устанавливать резину с шипами, пока на дорогах чистый асфальт, так как считают, что езда спровоцирует потерю шипов и негативно скажется на эксплуатационных характеристиках колес. Специалисты, напротив, рекомендуют «обкатывать» новую зимнюю резину. Для этого желательно проехать несколько сот километров на средней скорости, воздерживаясь от резких торможений, поворотов и разгонов. Резкое же погружение новых колес в экстремальные зимние условия без предварительной обкатки, напротив, может обернуться неоправданным износом шин.





Стоимость шиномонтажа зависит от вида конкретных работ, которые потребуются автовладельцу, от марки автомобиля, диаметра колес и так далее. Как правило, чем больше автомобиль, тем дороже обойдется сезонная замена шин. Поэтому максимальную цену придется выложить владельцу джипа или микроавтобуса.