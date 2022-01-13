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Томским творческим коллективам предлагают бесплатные съемки и медиаобучение

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В Томске работает «Народная продакшн-студия», которая предлагает бесплатные съёмки национальным творческим коллективам города, а также обучает медиаволонтеров фотографии, съемке и монтажу видео, ведению соцсетей, сообщает пресс-служба мэрии.

Как объясняют в администрации, обратиться в студию могут национально-культурные коллективы, ансамбли, исполнители, которые нуждаются в фото- и видеосъёмке их культурных мероприятий.

«С октября 2021 года на базе студии проходит курс для медиаволонтёров. В группу вошли заинтересованные люди от 16 до 40 лет: школьники, студенты, представители разных национально-культурных организаций Томска. Среди них есть и иностранные студенты из Колумбии, Эквадора и Ирана», — сообщает мэрия.

Участники студии учатся фотографировать, снимать и монтировать видео, знакомятся с инструментами и трендами SMM, созданием контента для социальных сетей. Медиакурс включает в себя еженедельные занятия, творческие задания, викторины и практику. За два с половиной месяца обучения участники успели снять несколько фото- и видеорепортажей о культурных событиях в Томске, которые проводили Российско-немецкий Дом, Центр татарской культуры, Центр польской культуры «DOM POLSKI».

Проект реализует АНО «Сибирский калейдоскоп». Чтобы получить помощь студии, можно обратиться к менеджеру проекта Елене Поданевой по телефону: 8 - 953 - 915 - 65 - 66, а также написать представителям проекта в социальных сетях.

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