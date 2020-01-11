Томским спасателям, обратившимся к Путину, планируют вернуть льготы

Департамент защиты населения и территории Томской области готовит предложения в региональную думу по выплатам страховых пенсий томским спасателям. Об этом сообщили в областной администрации.





Летом 2019 года сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость. Соответствующее видео было опубликовано в неофициальной группе службы в соцсети «ВКонтакте», а также в YouTube.