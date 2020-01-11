Томским спасателям, обратившимся к Путину, планируют вернуть льготы
Департамент защиты населения и территории Томской области готовит предложения в региональную думу по выплатам страховых пенсий томским спасателям. Об этом сообщили в областной администрации.
Летом 2019 года сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость. Соответствующее видео было опубликовано в неофициальной группе службы в соцсети «ВКонтакте», а также в YouTube.
Теперь власти рассматривают вопрос выплаты страховых пенсий томским спасателям.
«Речь идет о ежемесячных социальных выплатах сотрудникам Томской областной поисково-спасательной службы, достигшим 40-летнего возраста или отработавшим более 15 лет, которые не могут продолжать работу по профессии», — рассказали в обладминистрации.
Данной мерой соцподдержки экс-спасатели смогут пользоваться до приобретения новой профессии или трудоустройства.
«В настоящее время все предложения проходят этапы доработки и согласования в формате проектов областных законов», — сообщил начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.
Сообщается, что с 2020 года также вырастут должностные оклады работников ПСС — на 4,3%.
«Подобные изменения приняты лишь в Нижнем Тагиле, — рассказал ТВ2 бывший сотрудник ПСС Александр Новосельцев. — Эти изменения очевидно положительно повлияют на вновь приходящих на службу людей и на тех, кто уволился. Возможно кто-то захочет вернуться на работу в ПСС. Или появится наконец-то «свет» для тех, кому за 45 и кто отработал 14-18 лет».
Александр Новосельцев уволился из Томской областной поисково-спасательной службы летом 2019 года. Сейчас он занимается промышленным альпинизмом и работает инструктором.
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