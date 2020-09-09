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09 сентября,
2020
Новости

Томским школьникам и родителям предлагают онлайн оценить качество образования

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

В Томске с 15 сентября по 15 октября пройдет онлайн-анкетирование по качеству образования, сообщает мэрия.


Принять участие в оценке могут ученики и родители (законные представители), чьи дети в настоящее время учатся в общеобразовательных учреждениях.


«Анкета, размещённая на сайте: https://tomsk-noko-2020.testograf.ru - является анонимной, необходимо только указать город и наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается школьник. Выйти на сайт, где размещена анкета можно напрямую, указав электронный адрес сайта или с сайта общеобразовательного учреждения, на котором должен быть размещён баннер со ссылкой на сервис онлайн-анкетирования. Анкета станет активной только с 15 сентября», — сообщает мэрия.


Отметим, по данным мэрии, такое анкетирование для школ уже проводилось в 2017 году. в 2018 году — в отношении дошкольного образования, в 2019 году — в отношении учреждений дополнительного образования.

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