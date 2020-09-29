Томским работодателям рекомендуют перевести сотрудников на «удаленку»

В целом в Томской области установлен 7401 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6127, умерших 85. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,15.





Ранее власти Томской области объявили о том, что в регионе началась вторая волна заболевания. До 30 сентября в регионе действует режим повышенной готовности — жители должны носить маски в общественном транспорте, в магазинах и других местах скопления людей. Мэр Иван Кляйн поручил усилить проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте и на объектах потребительского рынка.



«Ношение средств индивидуальной защиты – перчаток и маски – в современных условиях должно стать правилом и будничной нормой, поскольку они позволяют защитить себя и окружающих от распространения коронавирусной инфекции. А наша задача – усилить меры профилактики и контроля за соблюдением этих простых правил», — отметил Иван Кляйн.