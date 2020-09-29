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29 сентября,
2020
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Томским работодателям рекомендуют перевести сотрудников на «удаленку»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Оперштаб рекомендует томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы в целях профилактики коронавируса и сезонных заболеваний.

В целом в Томской области установлен 7401 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6127, умерших 85. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,15.


Ранее власти Томской области объявили о том, что в регионе началась вторая волна заболевания. До 30 сентября в регионе действует режим повышенной готовности — жители должны носить маски в общественном транспорте, в магазинах и других местах скопления людей. Мэр Иван Кляйн поручил усилить проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте и на объектах потребительского рынка.

«Ношение средств индивидуальной защиты – перчаток и маски – в современных условиях должно стать правилом и будничной нормой, поскольку они позволяют защитить себя и окружающих от распространения коронавирусной инфекции. А наша задача – усилить меры профилактики и контроля за соблюдением этих простых правил», — отметил Иван Кляйн.

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