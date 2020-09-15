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15 сентября,
2020
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Томским работодателям компенсируют затраты на маски и перчатки

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Областное отделение Фонда социального страхования РФ может компенсировать работодателям затраты на приобретение для сотрудников масок, перчаток, бесконтактных термометров, антисептиков и на тестирование работников на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Томским работодателям компенсируют затраты на маски и перчатки

Отмечается, что такие компенсации предусмотрены приказом Минтруда от 23 июня 2020 года, в соответствии с которым расширен перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатели могут возместить – за счет страховых взносов «на травматизм». Новые меры по охране труда направлены на защиту здоровья работников от новой коронавирусной инфекции.


Компенсировать будут затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих салфеток и антисептиков, оборудования для дезинфекции воздуха, тестов на ковид и бесконтактных градусников.


При этом срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в региональные отделения Фонда социального страхования продлен до 1 октября 2020 года. В прошлые года этот срок заканчивался 1 августа. Подать заявление можно также через портал Госуслуги. Форму заявления можно скачать тут. Рекомендуется обращаться дистанционно.

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