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13 октября,
2020
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Новости

Томским предпринимателям предложили получить «Двойную пользу»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 12 октября 2020  года банк «Открытие» предложил новым клиентам банка — владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию «Двойная польза». В течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес», а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг. Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета в пакете услуг «Быстрый рост».

Томским предпринимателям предложили получить «Двойную пользу»

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам надо просто оформить заявку на открытие счета на сайте банка.


Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. С подробной информацией и условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.


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