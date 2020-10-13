Томским предпринимателям предложили получить «Двойную пользу»

С 12 октября 2020 года банк «Открытие» предложил новым клиентам банка — владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию «Двойная польза». В течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес», а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг. Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета в пакете услуг «Быстрый рост».