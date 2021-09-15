Томским организациям-должникам за вывоз мусора могут «простить» пени и судебные издержки

Организациям, которые до 30 сентября оплатят основную сумму долга за вывоз мусора и заключат договор с региональным оператором, не придется платить пени и судебные издержки, сообщает пресс-служба мэрии.

«Наша акция сэкономит предпринимателям денежные средства: официальный договор с региональным оператором исключит все дополнительные затраты на судебные издержки. Наш договор понятный, абсолютно прозрачный, без скрытых платежей», — сообщил директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.

С начала 2021 года в судебные инстанции, в отношении юридических лиц Томска, направлено исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей. Больше 6 млн рублей регоператор по судам уже выиграл.