Томским организациям-должникам за вывоз мусора могут «простить» пени и судебные издержки

Организациям, которые до 30 сентября оплатят основную сумму долга за вывоз мусора и заключат договор с региональным оператором, не придется платить пени и судебные издержки, сообщает пресс-служба мэрии.
«Наша акция сэкономит предпринимателям денежные средства: официальный договор с региональным оператором исключит все дополнительные затраты на судебные издержки. Наш договор понятный, абсолютно прозрачный, без скрытых платежей», — сообщил директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.
С начала 2021 года в судебные инстанции, в отношении юридических лиц Томска, направлено исковых заявлений на сумму более 10 млн. рублей. Больше 6 млн рублей регоператор по судам уже выиграл.
Ранее сообщалось, что порядка 15 тысяч юридических лиц и больше 80 тысяч физических не заключили договоров на вывоз мусора. Власти Томска выступают за ужесточение ответственности за это.
«Мы подготовили и направили предложение в федерацию по ужесточению ответственности юридических лиц за отказ заключать договор на вывоз ТКО. Фактически на сегодняшний день регоператор может только предложить заключить услугу. По закону компании не имеют права заключать договор с другими компаниями, которые вывозят мусор, не обладая лицензией. А мусор образуется. В итоге, регоператор вывозит его себе в убыток», — говорил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.