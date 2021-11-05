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Томский заключенный обратился к омбудсмену, чтобы начать платить алименты из колонии

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Во время личного приема за помощью к томскому омбудсмену по правам человека Елене Карташовой обратился мужчина, который отбывает наказание в одной из колоний города. Он попросил, чтобы ему помогли «найтись» для службы судебных приставов.

«Мужчина рассказал, что является инвалидом 3 группы, получает пенсию, имеет несовершеннолетнего ребенка, который проживает с матерью. По словам заботливого отца, ранее он платил алименты на ребенка, но сейчас, пока он в колонии, алименты с него не удерживают, по какой причине — не знает. Хотел бы принимать участие в содержании своего ребенка даже находясь в изоляции от общества. Обращения о помощи такого рода поступают в аппарат Уполномоченного по правам человека редко, однако запоминаются надолго», — рассказали в аппарате омбудсмена.

Елена Карташова поддержала желание мужчины и решила ему помочь. Руководителю УФССП региона она направила письмо с информацией о том, где находится отец, и попросила помочь ему снова платить алименты.

Недавно уполномоченному по правам человека пришел ответ от приставов. Они сообщили, что процесс налажен и из пенсии мужчины начали в положенном законом порядке удерживать деньги.

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