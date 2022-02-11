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Томский врач: Выявляем ковид даже у новорожденных детей

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Доля заболевших ковидом детей приближается к 15%, сообщил заместитель главного врача детской больницы № 1 по медицинской части Андрей Солнышко. При этом, увеличивается число заболевших в регионе и среди новорожденных. Так лечение от ковида в педиатрическом отделении детской больницы № 1 ежедневно проходят по 5-6 младенцев.

Автор:  облздрав
Автор:  облздрав

Сейчас дети, переболевшие ковидом, могут пройти реабилитацию после коронавируса. Комплексная реабилитация детей, перенесших COVID-19 с поражением бронхолегочной системы, проводится в педиатрическом отделении детской больницы № 1 Томска.

«Дыхательная система — одна из основных «мишеней» коронавируса. Часто малышей и детей постарше беспокоит затяжной кашель, стартуют очень частые респираторные заболевания, которые не были проблемой ранее, — рассказал заместитель главного врача детской больницы № 1 по медицинской части Андрей Солнышко. — Кроме того, частыми последствиями у переболевших детей является выраженный астеновегетативный синдром, что особенно актуально для детей школьного возраста, которые обращаются к нам с повышенной утомляемостью, раздражительностью, снижением концентрации внимания, ухудшением работоспособности, учащением головных болей».

План реабилитации составляется в зависимости от течения заболевания и выявленных осложнений. В него включены лечебная физкультура, разные виды дыхательной гимнастики, аппаратная физиотерапия, лечебно-профилактический массаж, психологическая коррекция, арт-терапия, а также процедуры в кедропластовой кабине, помогающие восстановить функции вегетативной нервной системы и иммунитет.

Пройти реабилитацию можно по направлению педиатра из поликлиники. 

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