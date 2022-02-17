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  3. Томский водитель поджег свой автомобиль, чтобы его не увезли на штрафстоянку
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Томский водитель поджег свой автомобиль, чтобы его не увезли на штрафстоянку

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Как сообщает пресс-служба областного МВД, мужчину пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Там он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Инспекторы составили на него административный протокол. В ходе проверки также выяснилось, что ранее судебные приставы ограничили водителя в праве управления автомобилем.

После составления материалов полицейские отпустили мужчину и вызвали эвакуатор для доставления автомобиля на стоянку. После этого мужчина направился к своему автомобилю и  демонстративно поджег его.

На место незамедлительно были вызваны пожарные, которые потушили автомобиль. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту демонстрационного поджога транспортного средства, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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