Томский театр «Индиго» стал обладателем премии «Серебряный Лучник»

Проект «Мелодия жеста» томского театра «Индиго» стал победителем XII Региональной премии «Серебряный Лучник –Сибирь» в номинации «Антикризисные коммуникации». Церемония награждения прошла в минувшую субботу в Красноярске.

В рамках проекта «Мелодия жеста» актеры театра «Индиго» снимают клипы на популярные композиции известных артистов, где исполняют песни на языке глухих.

В октябре 2021 года театр «Индиго» выиграл грант на съемку видеоклипов на жестовом языке в 2022 году. «Индиго» представил на конкурс НКО, претендующих на получение субсидий из областного бюджета на реализацию социальных проектов, заявку на съемку дополнительных 12 театрализованных видеоклипов на жестовом языке. За основу творческая команда взяла популярные ретро-композиции 60-80-х годов. По итогам проекта «Мелодия жеста» планируется смонтировать фильм, который объединит в единую концепцию все песни, и провести презентацию проекта.

Театр «Индиго» — клубное формирование муниципального Зрелищного центра «Аэлита», где совместно с актерами, имеющими ограничение по слуху, играют профессиональные актеры других театров. Актеры говорят на языке, который известен не каждому, однако публика все понимает, поскольку красноречивый язык жестов в исполнении глухих актеров дополняется диалогами других (говорящих) актеров.