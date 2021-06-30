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Главная Новости Томский театр «Индиго» снял новый видеоклип в рамках проекта «Мелодия жеста»
Новости

Томский театр «Индиго» снял новый видеоклип в рамках проекта «Мелодия жеста»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Томский театр «Индиго» снял видеоклип на популярную песню из фильма «Ах, водевиль, водевиль». Клип на известную песню «Ах, этот вечер» был снят рамках проекта «Мелодия жеста». Актеры театра «Индиго» перепели на жестовом языке песню одной из самых ярких и талантливых эстрадных певиц 80-ых Людмилы Лариной. Она сотрудничала со многими известными вокально-инструментальными группами, но популярность принесла музыкальная комедия кинорежиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Ах, водевиль, водевиль». Зрители влюбились в удивительный голос певицы, а песни в ее исполнении не утратили популярность до сих пор. Текст песни написал Леонид Дербенев, композитор – Максим Дунаевский.
Песню «Ах, этот вечер» на жестовом языке совместно исполняют актеры театра «Индиго» и Томского областного театра Драмы. Сурдоперевод: Наталья Онищук. Съемки - Дмитрий Цехановский, Лиза Матери. Монтаж: Дмитрий Цехановский.
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