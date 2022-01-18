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В суде рассмотрят дело томича, которого обвиняют в краже денег с карт соседей по палате

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Прокуратура обвинила ранее судимого 33-летнего томича в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Он крал эти деньги со счетов людей, которые лежали с ним в одной палате, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре этого года мужчина, находясь на лечении в одном из медицинских учреждений города, просил у соседей по палате мобильные телефоны, чтобы позвонить. Вместо этого, используя установленные на телефонах приложения мобильных банков, он переводил деньги своим знакомым. Таким образом, мужчина перевел с чужих банковских карт больше восьми тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

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