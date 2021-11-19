Суд в Каргаске рассмотрит дело о вымогательстве и похищении человека

Каргасокский районный суд Томской области рассмотрит уголовное дело двоих 26-летних местных жителей, которых обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

«В августе 2021 года двое мужчин подвезли своего знакомого до пилорамы, расположенной за пределами районного центра, где последний остался ночевать. В ходе поездки между ними произошел словесный конфликт. Рано утром обвиняемые вернулись, и один из них стал наносить удары потерпевшему и, угрожая топором, требовал передачи ему 20 тыс. рублей. После этого потерпевшего насильно поместили в багажник легкового автомобиля и повезли к нему домой за деньгами. Однако из-за неисправности машины им пришлось остановиться на дороге. В этот момент потерпевший смог выбраться и убежать от похитителей, а когда добрался до населенного пункта, обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Каргасокский районный суд.