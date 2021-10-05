Томский суд приговорил женщину к исправительным работам за оскорбление главы сельского поселения

Мировой суд признал 50-летнюю жительницу села Комсомольск виновной по статье «оскорбление представителя власти». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Так, в июне 2021 года женщина встретила в магазине главу сельского поселения. Припомнив, что в прошлом году на основании составленных местной администрацией протоколов она была привлечена к ответственности за беспривязное содержание собак, подсудимая в присутствии других покупателей и сотрудников магазина на протяжении десяти минут в грубой форме оскорбляла представителя власти. Поскольку глава муниципального образования не дал вовлечь себя в конфликт, правонарушительница прекратила оскорбления и покинула магазин», — говорится в сообщении.

В итоге суд назначил условное наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы.

Приговор суда в законную силу не вступил.