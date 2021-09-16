Томский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство жены

Бакчарский районный суд признал 42-летнего жителя района виновным в убийстве своей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде выяснилось, что в апреле 2021 года в семейной паре возникла ссора из-за ревности. В ходе возникшего конфликта мужчина толкнул свою жену на пол. Затем он взял нож и нанес им своей жене не менее 20 ударов. Женщина от полученных ран скончалась на месте происшествия.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Несмотря на признание вины и наличие смягчающих вину обстоятельств в виде явки с повинной и наличия малолетнего ребенка, государственный обвинитель, с учетом тяжести и обстоятельств совершенного преступления, настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы», — говорится в пресс-релизе.

В итоге, суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.