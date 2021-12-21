Томский суд приговорил к тюремным срокам группу мошенников, которые обманывали людей при подборе жилья

Советский районный суд приговорил 15 участников организованной преступной группы. Они три года обманывали жителей сибирских городов, якобы помогая им в подборе съемного жилья. Все были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте прокуратуры.

Так, в период с 2013 по 2016 годы подсудимые под руководством 40-летнего новосибирца создали сеть региональных подразделений, функционировавших в Новосибирске, Кемерове и Томске, в которых под видом оказания помощи в подборе съемного жилья обманывали граждан и похищали их деньги.

Вместо актуальной информации о съемных квартирах, они фактически предоставляли сведения из архивных или придуманных ими же объявлений. Всего от действий злоумышленников пострадало более 900 человек, у которых похищено свыше трех миллионов рублей.

В итоге суд приговорил лидера преступной группы к шести годам лишения свободы, двух наиболее активных участников к 4 годам 7 месяцам и 1 году 6 месяцам лишения свободы соответственно. Остальные получили от двух до трех лет лишения свободы условно. Также каждому виновному назначено наказание в виде штрафа от 10 до 50 тысяч рублей, и возложена обязанность по возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.