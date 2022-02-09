Томский суд конфисковал у осужденного экс-мэра Сурикова дом и земельный участок

Напомним, в сентябре Томский районный суд признал Евгения Сурикова виновным в получении взяток. Кроме лишения свободы и штрафа экс-заместителю мэра на четыре года запретили занимать государственные должности. В декабре 2021 года экс-заммэра обжаловал приговор. Томский областной суд снизил Сурикову снизили: он должен будет провести в колонии строгого режима три года вместо четырех. При этом штраф в 7 миллионов рублей, который Суриков должен выплатить по делу о взятке, оставили в силе. Тогда вопрос об аресте имущества бывшего заммэра отправили на новое рассмотрение.

Прокуратура подала иск в Томский районный суд иск к Евгению Сурикову и к его матери, с целью — изъять в доход государства принадлежащие им имущество.

«Прокуратурой области установлен факт приобретения Суриковым на неподтвержденные доходы жилого дома площадью 228 квадратных метров, который оформлен на его мать. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокуратуры в суд», — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, стоимость участка и дома составляет больше 4,4 миллиона рублей.

Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.

В 2016 году стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В июле 2020 года он был задержан. По данным СКР, в 2016—2020 годах Евгений Суриков получил взятки в виде строительных материалов и выполнения работ по строительству дома и придомовых построек. В обмен на это Суриков, как утверждало следствие, обещал покровительство по службе и помощь в решении вопросов взяткодателей. Общая сумма взяток превысила 3,5 миллиона рублей.