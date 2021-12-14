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Томский спортсмен выиграл Кубок мира по бодибилдингу

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В Дубае с 9 по 11 декабря проходил Кубок мира по фитнесу и бодибилдингу, один из томских спортсменов выступал в составе сборной России, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Михаил Дядюк выступил в весовой категории до 100 килограмм и выиграл золотую медаль.

Автор:  depms.ru
Автор:  depms.ru

Всего за победу в Кубке мира боролись более 300 участников из разных стран мира.

Ранее Михаил Дядюк стал серебряным призером чемпионата России и чемпионата мира, который в ноябре проходил в Испании.

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