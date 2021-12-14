Томский спортсмен выиграл Кубок мира по бодибилдингу

В Дубае с 9 по 11 декабря проходил Кубок мира по фитнесу и бодибилдингу, один из томских спортсменов выступал в составе сборной России, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Михаил Дядюк выступил в весовой категории до 100 килограмм и выиграл золотую медаль.