Томский следком проверяет информацию об отравлении 29 человек в одном кафе

Региональный СК начал проверку после сообщений о том, что в томском кафе на двух свадьбах отравились 29 человек. Руководство кафе ранее утверждало, что причиной отравления стал ротавирус.

«Следователи СО по Октябрьскому району г.Томск в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба регионального СК. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

При этом в пресс-службе томского Роспотребнадзора «Интерфаксу» рассказали, что жалоб на отравление в кафе к ним не поступало.

Ранее ТВ2 со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia сообщало, что две свадьбы, которые молодожены отпраздновали в одном и том же кафе, завершились массовым отравлением. На одной свадьбе отравились 16 человек из 30, на другой — 13. Алкоголь отравившиеся сразу исключили, так как его пили не все гости.

Руководство кафе сначала пообещало разобраться в ситуации, но на следующий день девушкам заявили, что причиной отравления стал ротавирус. Пострадавшие планируют обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в данном кафе провели проверку.