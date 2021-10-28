Томский СКР и Росздравнадзор проверят МСЧ №2, в которой внук под видом врача ухаживал за бабушкой

Росздравнадзор и Следственный комитет проверят качество оказания помощи в МСЧ № 2.

Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «Ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Доследственную проверку о возможно ненадлежащем оказании медицинской помощи проведет и Следственный комитет. Следователи СО по Октябрьскому району г.Томск в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководство Медсанчасти комментировать произошедшее отказалось. Свою проверку также проведут департамент здравоохранения, Роспотребнадзор и прокуратура.

«Создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии – оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в «красную зону», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

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