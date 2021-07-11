Томский школьник изобрел умное устройство для ухода за растениями

Первоклассник школы №55 Владимир Рычков разработал проект «Умное устройство для ухода за растениями», который признали лучшим на Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В конкурсе участвовало около 2000 школьников из 68 регионов России.

Владимир Рычков стал готовиться к участию в конкурсе заранее. За месяц до этого прошел федеральную инженерную бизнес-игру «Школьный акселератор», организованную томской Школой цифровых технологий.

«Благодаря этому научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на Всероссийский конкурс»,— сообщает мэрия.

Организаторы конкурса отметили, что в этом году самыми актуальными темами стали робототехника, экология и промышленный дизайн.

Конкурс «Шустрик» — ежегодное мероприятие, которое определяет профессиональную подготовку в сфере инженерии как детей, так и педагогов и школ.