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Главная Новости Томский школьник изобрел умное устройство для ухода за растениями
Новости

Томский школьник изобрел умное устройство для ухода за растениями

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Первоклассник школы №55 Владимир Рычков разработал проект «Умное устройство для ухода за растениями», который признали лучшим на Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска. 

Владимир Рычков

В конкурсе участвовало около 2000 школьников из 68 регионов России. 

Владимир Рычков стал готовиться к участию в конкурсе заранее. За месяц до этого прошел федеральную инженерную бизнес-игру «Школьный акселератор», организованную томской Школой цифровых технологий.

«Благодаря этому научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на Всероссийский конкурс»,— сообщает мэрия. 

Организаторы конкурса отметили, что в этом году самыми актуальными темами стали робототехника, экология и промышленный дизайн.
Конкурс «Шустрик» — ежегодное мероприятие, которое определяет профессиональную подготовку в сфере инженерии как детей, так и педагогов и школ.

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