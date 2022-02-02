Томский СК просит помочь в поисках мужчины, который приставал к девочке

Томские следователи опубликовали фоторобот и описание мужчины, который накануне пытался увести маленькую девочку в заброшенный дом. Ведомство просит помочь найти подозреваемого.

Ранее сообщалось, что днем 31 января мужчина подошел к девочке, которая шла домой из школы. Он предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома. Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать, после чего мужчина схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда девочка стала кричать еще громче, мужчина скрылся с места происшествия. После возвращения ребенка домой родители обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, внешне похож на русского, лицо овальное, глаза темные, нос прямой, кончик носа круглый, рот средний. Голос по тону средний, представился именем Слава.

Был одет в вязаную шапку черного цвета, куртку средней длины в крупную клетку серо-черных тонов с капюшоном, надетым на голову, болоньевые брюки черного цвета (загрязненные) и темные зимние ботинки на шнурках.