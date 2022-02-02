Томский СК просит помочь в поисках мужчины, который приставал к девочке

Томские следователи опубликовали фоторобот и описание мужчины, который накануне пытался увести маленькую девочку в заброшенный дом. Ведомство просит помочь найти подозреваемого.
Ранее сообщалось, что днем 31 января мужчина подошел к девочке, которая шла домой из школы. Он предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома. Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать, после чего мужчина схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда девочка стала кричать еще громче, мужчина скрылся с места происшествия. После возвращения ребенка домой родители обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, внешне похож на русского, лицо овальное, глаза темные, нос прямой, кончик носа круглый, рот средний. Голос по тону средний, представился именем Слава.
Был одет в вязаную шапку черного цвета, куртку средней длины в крупную клетку серо-черных тонов с капюшоном, надетым на голову, болоньевые брюки черного цвета (загрязненные) и темные зимние ботинки на шнурках.
«Всех, кто обладает информацией о личности данного мужчины, а также водителей автомобилей, имеющих видеорегистратор и проезжавших в период с 12:00 до 13:30 по следующим улицам: Депутатская, Республиканская, Ломоносова, Богдана Хмельницкого, Социалистическая, Ивана Болотникова, Калужская, 350-летия Томска, поселок Старо-Карьерный, проезд Дружбы, переулкам Киргизский, Таджикский, Узбекский, Туркменский, Славянский, Албанский просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления, круглосуточно), либо 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области)», — говорится в сообщении ведомства.