Томский сенатор рассказал Совету Федерации о проблеме массового усыхания кедров в регионе

Владимир Кравченко отметил, что департамент лесного хозяйства Томской области уже неоднократно обращался в федеральные структуры с инициативами по решению проблемы санитарного состояния томских кедровников. В настоящее время для спасения кедрового леса требуется согласование со стороны правительства предложения о внесении в Лесной кодекс правок, позволяющих проводить санитарные рубки погибших деревьев в орехово-промысловых зонах при запрете на проведение заготовки древесины.

Сенатор предложил поддержать инициативу по внесению изменений в Лесной кодекс.

Ранее, главный научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Сергей Горошкевич рассказывал ТВ2, что по его мнению, вредители, которые последнее время нападают на кедры – это вторичное явление. Первичным является глобальное потепление, из-за которого кедры начали болеть.