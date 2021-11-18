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Томский сенатор рассказал Совету Федерации о проблеме массового усыхания кедров в регионе

ТВ2 ТВ2

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко на Совете по развитию лесного комплекса рассказал о массовом усыхании кедров в регионах Сибири из-за стремительного распространения стволового вредителя - союзного короеда.

Автор:  Игорь Храпов
Кедровник в Протопопово

Владимир Кравченко отметил, что департамент лесного хозяйства Томской области уже неоднократно обращался в федеральные структуры с инициативами по решению проблемы санитарного состояния томских кедровников. В настоящее время для спасения кедрового леса требуется согласование со стороны правительства предложения о внесении в Лесной кодекс правок, позволяющих проводить санитарные рубки погибших деревьев в орехово-промысловых зонах при запрете на проведение заготовки древесины.

Сенатор предложил поддержать инициативу по внесению изменений в Лесной кодекс.

Ранее, главный научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Сергей Горошкевич рассказывал ТВ2, что по его мнению, вредители, которые последнее время нападают на кедры – это вторичное явление. Первичным является глобальное потепление, из-за которого кедры начали болеть.

«Мы с вами находимся на южной границе ареала кедра, — рассказал Сергей Горошкевич. — Дальше Курлека по дороге вы уже не увидите ни одного кедра. Это значит, что здесь растут последние южные кедры. Дальше начинается лесостепная зона с березками вдоль дороги. И при изменении климатических условий, при потеплении, понятно, что эта зона наиболее уязвима. Сейчас у нас уже реально не тот климат, который нужен кедру. Если бы современный климат был не последние 25 лет, а держался уже, скажем, лет 100-200, то кедр бы давно уже вымер»

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