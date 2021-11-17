Томский предприниматель занизил стоимость вывозимого в Китай леса для уменьшения налогов

«Экономически невыгодная сделка привлекла внимание таможенников и послужила поводом для проверки предпринимателя», — заявила глава отдела проверки деятельности лиц № 2 Кемеровской таможни Юлия Лушникова

По данным Сибирского таможенного управления, в начале 2021 года томский предприниматель продал китайскому покупателю древесины на 250 тысяч долларов (примерно 18 миллионов рублей). При этом, отмечает ведомство, цена за кубометр ценной породы дерева (сибирской лиственницы) была явно заниженной, а прибыль не позволила бы предпринимателю окупить даже транспортировку леса до китайской границы.

Всего за 9 месяцев этого года Кемеровская таможня провела 25 проверок. Сумма штрафов и доначисленых таможенных платежей по их итогам составила 75 миллионов рублей.