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  3. Томский полицейский зарегистрировался на гейском сайте с целью вымогательства денег
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Томский полицейский зарегистрировался на гейском сайте с целью вымогательства денег

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По предварительным данным Следственного комитета РФ по Томской области, сотрудник отдела полиции познакомился на сайте знакомств с мужчиной и получил доступ к его личным интимным фотографиям. Затем находчивый полицейский сделал скриншоты интимных фотографий мужчины и стал шантажировать его, что распространит «порочащие» потерпевшего снимки в интернете.  Полицейский требовал от своего «друга» 30 000 рублей за то, что будет молчать.

 

В настоящее время полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство). Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного в качестве меры пресечения заключение под стражу.

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