Томский полицейский зарегистрировался на гейском сайте с целью вымогательства денег

По предварительным данным Следственного комитета РФ по Томской области, сотрудник отдела полиции познакомился на сайте знакомств с мужчиной и получил доступ к его личным интимным фотографиям. Затем находчивый полицейский сделал скриншоты интимных фотографий мужчины и стал шантажировать его, что распространит «порочащие» потерпевшего снимки в интернете. Полицейский требовал от своего «друга» 30 000 рублей за то, что будет молчать.