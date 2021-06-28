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Главная Новости Томский полицейский спас шестерых человек из горящего дома
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Томский полицейский спас шестерых человек из горящего дома

ТВ2
ТВ2 ТВ2
16 часов назад

Участковый села Нарым Виталий Басин спас шестерых человек, среди которых были четверо маленьких детей, из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Ночью к участковому, находившемуся дома, обратились соседи, которые заметили густой дым в районе здания на Школьной улице. Полицейский сразу направился по адресу и увидел горящий двухквартирный одноэтажный деревянный дом.

«В доме, по словам очевидцев, находились шестеро человек, — говорится в сообщении. — Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Виталий Басин с помощью подручных средств разбил окно и проник в дом. На крики никто не отозвался, и полицейский приступил к обследованию комнат, в одной из которых обнаружил спящих троих малолетних детей. Он разбудил их и через окно передал соседям. Затем участковый увидел хозяйку квартиры с маленьким ребенком. Взяв малыша на руки, он эвакуировал его и женщину из горящего дома», — говорится в сообщении.

Когда полицейский убедился, что в доме никого нет, то решил посмотреть, есть ли кто-то в соседней квартире, так как она тоже было задымлена. На голос участкового вышла 81-летняя хозяйка квартиры, которой он помог покинуть дом.

В настоящее время решается вопрос о награждении участкового.
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