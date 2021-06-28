Томский полицейский спас шестерых человек из горящего дома

Участковый села Нарым Виталий Басин спас шестерых человек, среди которых были четверо маленьких детей, из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Ночью к участковому, находившемуся дома, обратились соседи, которые заметили густой дым в районе здания на Школьной улице. Полицейский сразу направился по адресу и увидел горящий двухквартирный одноэтажный деревянный дом.

«В доме, по словам очевидцев, находились шестеро человек, — говорится в сообщении. — Вход через дверь был заблокирован огнем, поэтому Виталий Басин с помощью подручных средств разбил окно и проник в дом. На крики никто не отозвался, и полицейский приступил к обследованию комнат, в одной из которых обнаружил спящих троих малолетних детей. Он разбудил их и через окно передал соседям. Затем участковый увидел хозяйку квартиры с маленьким ребенком. Взяв малыша на руки, он эвакуировал его и женщину из горящего дома», — говорится в сообщении.

Когда полицейский убедился, что в доме никого нет, то решил посмотреть, есть ли кто-то в соседней квартире, так как она тоже было задымлена. На голос участкового вышла 81-летняя хозяйка квартиры, которой он помог покинуть дом.

В настоящее время решается вопрос о награждении участкового.