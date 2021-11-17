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  3. Томский подросток просил у прохожих в переходе деньги, пряча за спиной игрушечный пистолет
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Томский подросток просил у прохожих в переходе деньги, пряча за спиной игрушечный пистолет

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В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска обратились жители города и рассказали, что в подземном переходе в районе Иркутского тракта, 112 «б» молодой человек просит у прохожих деньги, пряча в руке за спиной предмет похожий на пистолет.

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщила, что сотрудники полиции установили, что это был 14-летний юноша. Его доставили в отдел, провели профилактическую беседу и выяснили, что находящийся при подростке подозрительный предмет - игрушка.

Юноша передан законным представителям.

фото иллюстративное
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