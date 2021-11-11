Томский пловец представит Россию на Сурдлимпийских играх в Бразилии

Спортсмен-пловец из Северска Степан Скосырский завоевал 14 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Он вошел в основной состав сборной России для участия в Летних Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Бразилии в мае 2022 года.

Чемпионат России проходил во Дворце водных видов спорта в Саранске. В нем приняли участие 114 спортсменов из 24-х регионов страны. От Томской области на соревнованиях выступал один Степан Скосырский, он воспитанник школы олимпийского резерва и ДЮСШ «Янтарь» из Северска, мастер спорта. Степан тренируется под руководством Ольги Радионовой и Юрия Ячменева.

«Степан завоевал на чемпионате и первенстве 14 медалей разного достоинства, в том числе три «золота» на дистанциях 800 метров (вольный стиль), 400 и 200 метров – комплексное плавание», — сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

Также спортсмен установил юношеский рекорд России на дистанции 200 и 400 метров в дисциплине «комплексное плавание».