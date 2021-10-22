Томский пауэрлифтер стал первым на Кубке России

В Мурманске на Кубке России по пауэрлифтингу томский спортсмен Семен Богдан занял первое место в своей весовой категории. Всего на чемпионате за медали состязаются более 250 атлетов с разных регионов страны, сообщили в областном департаменте физической культуры и спорта.
Семен Богдан стал первым в весовой категории до 66 кг с суммой троеборья 565 кг. Он выполнил приседания с 195 кг, жим лежа со 140 кг и становую тягу с 230 кг. Семен живет в поселке Белый Яр и тренируется под руководством Александра Обуховича.
«К Кубку России начали готовиться с августа. В процессе проработали все слабые места, работали с тяжелыми весами, планировали с тренером собрать сумму, равную 605 кг (мастер спорта России международного класса). Реализовать свои планы не удалось, но все же я стал победителем в своей категории. Проведу работу над ошибками и начну подготовку к чемпионату России», — рассказал спортсмен.
Как отметили в спортивном департаменте, победа Семена стала второй победой на Кубке страны в истории федерации пауэрлифтинга Томской области. В 2018 году золото взял мастер спорта международного класса Василий Омельченко.