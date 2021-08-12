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Главная Новости Томский парапланерист стал третьим на чемпионате России
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Томский парапланерист стал третьим на чемпионате России

ТВ2
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49 минут назад

Томский парапланерист Иван Кравцов занял третье место на чемпионате России. Соревнования проходили в Алтайском крае, в них участвовали более 70 спортсменов из 17 регионов страны.

Автор:  пресс-служба обладминистрации

Томскую область на турнире представляли четыре человека, сообщает пресс-служба администрации региона. Член клуба «Поднебесье» Иван Кравцов в личном зачете в «спорт-классе» завоевал бронзовую медаль. В командном зачете сборная Томской области заняла шестое место из четырнадцати. Соревнования в Алтайском крае были отборочными для включения в состав сборной России.

«Спортсмены, занявшие первые четыре места из общего зачета, попадают в список кандидатов в сборную РФ, — отметил член сборной Томской области, мастер спорта России по сверхлегкой авиации Александр Люст. — Следующие соревнования всероссийского масштаба пройдут в 2022 году. Кроме того, наши пилоты участвуют и в международных турнирах».







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