Томский палеонтолог написал научпоп книгу «О мамонтах и их спутниках»

Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский выпустил научно-популярную книгу «О мамонтах и их спутниках». Как объяснили в пресс-службе ТГУ, Андрей Шпанский в книге рассказал обо всех современных уникальных находках останков различных животных из числа представителей мамонтовой фауны. Большая часть книги посвящена палеоэкологии животных, которые жили совместно с мамонтами, анализу фауны той эпохи в целом. Описано, как и в каких условиях жили животные того периода, чем питались, мигрировали ли они, по каким возможным причинам вымерли. Также автор описывает необычную версию происхождения мифов о циклопах. «Дело в том, что на средиземноморских островах в древности обитали карликовые слоны, и если скелет одного их них поставить на задние ноги, то по своим пропорциям и параметрам он будет очень напоминать человекообразного гиганта. Причина этому – симметричные пятипалые конечности, из-за подковообразной округлой формы очень похожие на человеческие нижнюю челюсть и округлую голову, с огромным отверстием во лбу, которое по незнанию древние люди могли перепутать с глазницей. Так палеонтологическая основа в мифологическом сознании могла создать образ циклопа», — объяснил Андрей Шпанский. Фото: скриншоты с сайта Ozon.ru

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В книге рассказывается о находках останков мамонтов в России, в основном в Якутии и на Чукотке, где лучше всего сохранилась вечная мерзлота. В ТГУ отмечают, что таких научно-популярных книг на русском языке сейчас мало, многие из существующих переведены с других языков и в них не рассказывается о находках на территории России. «Я такие книги в своем детстве читал, они мне особенно нравились, потому что были на доступном уровне и очень информативны. Сейчас таких мало, много детских с большим количеством иллюстраций, с крайне низкой информативностью, пустых по содержанию. Эта же книга предназначена не для самых маленьких, это не просто красивые картинки. Она для интересующихся старших школьников, учителей школ, студентов – для людей, которые в той или иной степени уже имеют минимальную подготовку и понимают, о чем идет речь», – говорит Андрей Шпанский.

Автор: пресс-служба ТГУ Андрей Шпанский Автор: пресс-служба ТГУ Андрей Шпанский