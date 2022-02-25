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Томский палеонтолог написал научпоп книгу «О мамонтах и их спутниках»

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Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский выпустил научно-популярную книгу «О мамонтах и их спутниках».

Как объяснили в пресс-службе ТГУ, Андрей Шпанский в книге рассказал обо всех современных уникальных находках останков различных животных из числа представителей мамонтовой фауны. Большая часть книги посвящена палеоэкологии животных, которые жили совместно с мамонтами, анализу фауны той эпохи в целом. Описано, как и в каких условиях жили животные того периода, чем питались, мигрировали ли они, по каким возможным причинам вымерли. Также автор описывает необычную версию происхождения мифов о циклопах.

«Дело в том, что на средиземноморских островах в древности обитали карликовые слоны, и если скелет одного их них поставить на задние ноги, то по своим пропорциям и параметрам он будет очень напоминать человекообразного гиганта. Причина этому – симметричные пятипалые конечности, из-за подковообразной округлой формы очень похожие на человеческие нижнюю челюсть и округлую голову, с огромным отверстием во лбу, которое по незнанию древние люди могли перепутать с глазницей. Так палеонтологическая основа в мифологическом сознании могла создать образ циклопа», — объяснил Андрей Шпанский.

Фото: скриншоты с сайта Ozon.ru

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В книге рассказывается о находках останков мамонтов в России, в основном в Якутии и на Чукотке, где лучше всего сохранилась вечная мерзлота. В ТГУ отмечают, что таких научно-популярных книг на русском языке сейчас мало, многие из существующих переведены с других языков и в них не рассказывается о находках на территории России.

«Я такие книги в своем детстве читал, они мне особенно нравились, потому что были на доступном уровне и очень информативны. Сейчас таких мало, много детских с большим количеством иллюстраций, с крайне низкой информативностью, пустых по содержанию. Эта же книга предназначена не для самых маленьких, это не просто красивые картинки. Она для интересующихся старших школьников, учителей школ, студентов – для людей, которые в той или иной степени уже имеют минимальную подготовку и понимают, о чем идет речь», – говорит Андрей Шпанский.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Андрей Шпанский
Автор:  пресс-служба ТГУ
Андрей Шпанский

Написать эту книгу автор задумал еще 15 лет назад, к столетию исследователя мамонтовой фауны Николая Верещагина, но дело пришлось отложить, потому что тогда не нашлось редакций, готовых издать книгу. В 2019 году Андрей Шпанский вернулся к труду, многое пришлось актуализировать, так как за десять лет ученые совершили много интересных находок в многолетней мерзлоте. Например, нашли уникальные экспонаты детенышей пещерного льва и несколько детенышей мамонтов.

Купить книгу можно на всех крупных онлайн-площадках и в сетях книжных магазинов.

Андрей Шпанский не планирует на этой книге заканчивать серию научно-популярных работ. Сейчас он работает над научной монографией, но после нее планирует издать еще одну книгу о более древних животных, чем мамонты – гиппарионовой фауне с трехпалыми лошадьми, мастодонтами, саблезубыми тиграми и страусами, жившими около 5-10 миллионов лет назад на юге Западной Сибири и других территориях.

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