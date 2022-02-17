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Томский омбудсмен: у людей с ментальными нарушениями мало возможности решить свои проблемы

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Томский омбудсмен Елена Карташова обратила внимание на проблемы, с которыми зачастую сталкиваются люди с ментальными нарушениями. Они не могут сами защитить свои права, особенно, когда нет родственников. Некоторые граждане сталкиваются с такими проблемами, решить которые очень трудно даже здоровому человеку, говорится на сайте томского омбудсмена.

Одна из таких проблем: отсутствие документов. Человеку с ментальными нарушениями тяжело их восстановить, так как они не помнят ни своего имени, ни возраста, ничего не могут о себе рассказать.  Человеку без документов невозможно установить инвалидность, назначить пенсию или оформить полис ОМС. В областной психиатрической больнице живут несколько таких пациенток. Двое живут в медучреждении не один год, еще одна поступила несколько месяцев назад, ее подобрали прямо на  улице Томска. 

«Женщины, страдающие тяжелыми расстройствами психики, не могут сообщить о себе практически никакой информации. Одна из них считает, что ей 8 лет. Документов у пациенток нет. Социальные связи, если они и были, утрачены. Информации о людях, которые могли бы узнать пациенток и засвидетельствовать обстоятельства их жизни, в медучреждении нет. С течением времени все меньше шансов найти людей, которые хоть что-то знают об этих больных», — отмечает  Елена Карташова. 

Администрация больницы неоднократно обращалась в полицию за содействием в установлении личности больных женщин и выдаче им российских паспортов,  но решить проблему пока не удается.
Елена Карташова отмечает, что четких механизмов помощи людям с ментальными расстройствами, оказавшимся в столь сложной ситуации, законодательство не определяет. Такие ситуации являются чрезвычайными и требуют неформального подхода. 

«Безымянные люди ни в чем не виноваты — они больны и не могут сами о себе позаботиться. Защита их прав – безусловная обязанность государства», — считает томский омбудсмен. 
В настоящее время Елена Карташова обратилась к начальнику областного УМВД России по Томской области с просьбой помочь. И будет сделано все возможное для того, чтобы больные люди получили имя, документы и социальную поддержку.

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